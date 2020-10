Aggressione a Sovico, malore a Limbiate

Aggressione a Sovico nella serata di sabato, tre le chiamate dalla Brianza al servizio di emergenza durante la notte.

Intervento a Sovico, malore a Limbiate

Intorno alle 22 la Croce Rossa di Desio è stata chiamata ad operare a Sovico in via Volta, la persona coinvolta è un 33enne. Verde il codice con cui sono stati allertati i soccorsi. Non c’è stato, però, bisogno del trasporto in ospedale. Da segnalare poco dopo la una la richiesta di intervento da Mombello, a Limbiate, a causa di un malore che ha colpito un 40enne. Giallo il codice con cui la Croce Rossa di Saronno ha raggiunto via Monte Rosa. Dopo aver prestato le prime cure sul posto, il 40enne è stato trasportato in codice verde a Garbagnate Milanese.

Chiamate al 118 da Cornate e Barlassina

Altra richiesta di intervento alla 1.38 da Cornate in via Circonvallazione in codice giallo. In questo caso non c’è stato trasporto in ospedale. L’ultima chiamata al 118 è delle 8.24 da Barlassina per una caduta al suolo in via XXV Aprile. Sul posto si è portata la Croce Bianca di Seveso per soccorrere una donna di 85 anni.