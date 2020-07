Aggressione e malore a Monza, incidente a Desio SIRENE DI NOTTE

Aggressione e malore a Monza, incidente a Desio. Tre gli interventi di soccorso effettuati nella notte in Brianza e altrettante persone finite in ospedale.

Aggressione a Monza

In base a quanto riportato dall’Agenzia regionale emergenza urgenza la prima chiamata al 112 è arrivata intorno all’una e quaranta. I volontari della Croce bianca di Biassono sono intervenuti a Monza, in via Bergamo, per un evento violento classificato come aggressione in cui è rimasto ferito un 36enne. L’uomo non ha riportato serie conseguenze ma è stato comunque trasportato all’Ospedale San Gerardo per gli accertamenti del caso. Sul posto, oltre all’ambulanza sono intervenuti anche gli agenti della Questura.

Incidente a Desio

Intorno alle 2.10 invece l’ambulanza della Croce rossa di Nova Milanese è stata inviata a Desio, in via Milano, dove si è verificato un incidente che ha coinvolto più auto. Ferita, lievemente, una ragazza di 18 anni. Rilievi affidati ai Carabinieri dell compagnia di Desio.

Infine segnaliamo un 25enne soccorso per malore a Monza, in via Pergolesi, intorno alle 4. Sul posto sono intervenute ambulanza e automedica. Il ragazzo è stato trasportato in codice verde al San Gerardo.

