Aggressione in stazione a Seregno, 14enne spinto contro il treno in arrivo

Aggressione in stazione a Seregno, si mobilitano i soccorsi. Tragedia sfiorata nel primo pomeriggio. Sul posto Polizia Locale, Carabinieri, Polizia Ferroviaria, automedica, ambulanza e Vigili del Fuoco.

Paura e maxi dispiegamento di mezzi in stazione a Seregno

Paura e maxi dispiegamento di mezzi alla stazione di Seregno. L'allarme è scattato intorno alle 15 di oggi, mercoledì 25 gennaio. Sul posto sono sopraggiunti, dopo la chiamata al 118, Carabinieri, Polizia Ferroviaria, Polizia Locale, oltre a un'ambulanza della Croce Verde di Lissone, l'automedica e i Vigili del Fuoco. I soccorritori si sono precipitati sulla banchina del secondo binario.

Ritardi nella circolazione ferroviaria

A quanto risulta da una prima ricostruzione si sarebbe trattato di una aggressione sui binari mentre stava sopraggiungendo il treno, che procedeva in direzione Como. Dua ragazzi minorenni all'uscita da scuola attendevano il treno sul binario 2 della stazione FS di Seregno in direzione Lentate sul Seveso. Improvvisamente sono stati avvicinati da un gruppo di coetanei a loro sconosciuti, che hanno richiesto ad uno dei due ragazzi di consegnare loro una felpa Lacoste bianca che aveva indosso. Il ragazzo più volte si è rifiutato, e poco dopo qualche istante è stato spinto da uno di questi ragazzi del gruppo contro il treno ancora in corsa, urtando contro una carrozza in movimento. Degli autori nessuna traccia sul posto. Il minore è residente a Lentate. Il ragazzo è stato trasportato in codice giallo all'ospedale San Gerardo di Monza.