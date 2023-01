Aggressione in stazione, il Gip non convalida i fermi

Le indagini dopo l'aggressione ai danni di un 14enne alla stazione di Seregno. Il Gip non ha convalidato il fermo a carico dei due coetanei accusati di tentata rapina e tentato omicidio.

Il Gip non ha convalidato il fermo

Nella giornata odierna, sabato 28 gennaio, si è svolta l’udienza di convalida del fermo dei due ragazzini di 15 e 14 anni coinvolti nel grave episodio alla stazione di Seregno. I fatti nel primo pomeriggio di mercoledì 25 gennaio. La vittima è un 14enne di Lentate sul Seveso, spinto contro un treno in transito sul secondo binario. Secondo le indagini della Questura di Monza, sarebbe stata una "spedizione punitiva" per i messaggi inviati dal 14enne a una ragazzina contesa.

Il 15enne in carcere dopo l'aggressione

Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale per i minorenni di Milano all’esito dell’udienza non ha convalidato i fermi per mancanza del pericolo di fuga. Nel contempo ha disposto la misura cautelare del collocamento presso l’istituto di pena minorile a carico del 15enne, che vive a Desio. Per l'altro indagato, residente a Seregno, è stato disposto dal Gip il collocamento in comunità. I capi di imputazione sono tentato omicidio e tentata rapina.