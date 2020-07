Aggressioni e malori a Monza, infortunio a Vimercate SIRENE DI NOTTE

Aggressioni e malori a Monza, infortunio a Vimercate. Tutti gli interventi di soccorso nella notte tra martedì e oggi, mercoledì 15 luglio.

Aggressioni e malori a Monza

Sono due gli interventi di soccorso effettuati a Monza. Il primo poco dopo la mezzanotte quando è arrivata la chiamata al 112 per una donna di 62 anni che si è sentita male in via San Rocco. Sul posto sono arrivati in codice giallo i volontari della Croce rossa di Monza e Brianza. La 62enne è stata visitata e poi trasportata al San Gerardo in codice verde.

Più seria la situazione che si sono trovati davanti i soccorritori della Croce rossa e quelli della Croce bianca di Biassono quando, poco dopo l’una, sono intervenuti in via Enrico da Monza per un evento violento classificato dall’Agenzia regionale emergenza urgenza come aggressione. Ambulanze e automedica sono giunte sul posto in codice rosso e hanno soccorso due persone, tra cui un uomo di 32 anni. Fortunatamente le condizioni dei soggetti rimasti coinvolti sono, in seguito agli accertamenti, migliorate: sono entrambi stati trasportati in ospedale in codice giallo e verde. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri del Gruppo compagnie Monza.

Infortunio a Vimercate

Infine segnaliamo un 36enne soccorso a Vimercate, in viale Ronchi, a seguito di un infortunio. Sul posto i volontari di Avps che hanno poi provveduto al trasporto in ospedale in codice verde.

