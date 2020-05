Aggressioni e un ribaltamento SIRENE DI NOTTE

E’ stata una notte movimentata a Monza quella tra sabato 9 domenica 10 maggio, tra aggressioni, due malori e una caduta. A Ceriano Laghetto, invece, si è verificato un ribaltamento.

Aggressioni a Monza

Secondo quanto riferito dall’Azienda regionale emergenza urgenza, la prima aggressione è avvenuta poco prima delle 22 in via Giotto: coinvolta una donna di 40 anni trasportata in codice verde all’ospedale San Gerardo di Monza. Intorno alle 22.10 un’altra aggressione in corso Milano: stavolta a rimanere ferito è stato un 31enne trasferito in ambulanza al Policlinico, sempre in codice verde.

Malori e una caduta

Sempre a Monza i sanitari del 118 sono dovuti intervenire per dei malori: alle 22 un 44enne si è sentito male in via Cederna, mentre intorno alle 23.40 un 52enne si è sentito male alla stazione ferroviaria. Alle 22.15 una 51enne è caduta in viale Libertà ed è stata trasportata in codice giallo all’ospedale San Gerardo.

Ribaltamento a Ceriano Laghetto

Intorno alle 22.30 in via Mazzini a Ceriano Laghetto si è verificato un incidente: un 25enne si è ribaltato e sul posto sono accorsi i Carabinieri e i Vigili del Fuoco. Fortunatamente non ha subito gravi conseguenze.

