Mentre le ore notturne sono trascorse tranquillamente in Brianza, nella tarda serata di ieri gli interventi dei soccorritori sono stati diversi a causa di incidenti, malori e aggressioni.

Aggressioni, malori e incidenti: 4 persone in ospedale

Nel dettaglio nella serata di ieri, domenica 5 luglio, i volontari della Croce bianca di Brugherio si sono portati, intorno alle 22, sulla Sp3 per soccorrere un 35enne che si è sentito male all’interno di un luogo pubblico. Fortunatamente si è trattato solo di un lieve malessere: il 35enne si è progressivamente ripreso durante le cure mediche ma è stato comunque disposto il trasferimento in ospedale in codice verde per accertamenti.

Poco dopo, alle 22.38, è stato richiesto l’intervento dell’ambulanza in viale Della Brina, ad Usmate, per un incidente che ha visto coinvolte due auto e un cui è rimasto ferito lievemente un uomo di 41 anni. Sul posto i soccorritori della Croce rossa di Monza e Brianza assieme agli agenti della Questura di Monza.

Alle 22.37 segnaliamo un altro malore, questa volta in via Vespucci a Monza, occorso ad un 41enne. L’uomo è stato visitato sul posto e poi trasportato in codice verde al San Gerardo.

Infine, alle 23.17, i volontari della Croce bianca locale si sono portati in via San Pio X a Brugherio per un evento violento, classificato dall’Agenzia regionale emergenza urgenza, come aggressione e in cui è rimasto lievemente ferito un uomo di 34 anni. Dopo le cure del caso il 34enne è stato trasportato in ospedale a Cernusco sul Naviglio in codice verde.

