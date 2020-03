Aggressioni, malori e incidenti SIRENE DI NOTTE

Aggressioni, malori e incidenti. Notte movimentata quella appena trascorsa in Monza e Brianza.

Aggressione a Cesano Maderno

Il lavoro di soccorritori e forze dell’ordine è incominciato pochi minuti dopo la mezzanotte a Cesano Maderno. Qui i carabinieri sono intervenuti in via Monteverdi per sedare un’aggressione che ha coinvolto due giovanissimi, di 14 e 15 anni. Sul posto anche la Croce Verde che ha trasportato uno dei due all’ospedale di Desio in codice verde.

Incidente a Desio

Negli stessi minuti intervento a Desio per un incidente tra due auto, che ha coinvolto due donne di 29 e 51 anni e una bambina di 9 anni. Due delle tre coinvolte sono state trasportate all’ospedale San Gerardo di Monza in codice verde.

Aggressione a Monza

Poco prima dell’1 i carabinieri sono invece intervenuti a Monza, in via Bergamo, nella strada della movida del sabato sera, sempre per un’aggressione. Nessuno in questo caso ha avuto bisogno delle cure mediche.

Malore in strada

Infine, sempre a Monza, pochi minuti dopo, intervento di un’ambulanza per un malore in strada lungo via Cavallotti. Un uomo di 37 anni è stato trasferito al San Gerardo in codice giallo.

