Agli Angeli della strada rubata la spesa per i bisognosi. Furto a Varedo sul furgone dell'associazione, amareggiati i volontari

Rubata la spesa agli Angeli della strada

Rubata la spesa destinata ai bisognosi. Lascia l’amaro in bocca il furto subito dall’associazione Angeli della strada, da anni in prima linea per aiutare e portare conforto a coloro che si trovano in grave difficoltà economica.

Il furgone era parcheggiato a Varedo

Il loro furgone parcheggiato in viale Sant’Aquilino a Varedo è stato preso di mira durante la notte da un ladro che ha portato via varie buste della spesa piene di generi alimentari e pure un paio di scarpe. Beni che l’indomani mattina la fondatrice dell’associazione Lucia Troilo e il suo staff avrebbero dovuto consegnare a persone bisognose che attendevano con impazienza il prezioso aiuto.

«Mi sono alzata all’alba perché avevamo in programma un mercatino, quando sono arrivata vicino al furgone ho notato una scatola delle scarpe per terra vuota, in un primo momento non ci ho fatto caso, poi quando ho aperto il furgone ho capito tutto» ha raccontato Lucia.

Amareggiati i volontari

Il ladro si è avvicinato a piedi al veicolo e ha agito da solo: dopo aver forzato la serratura della portiera, ha rovistato ovunque all’interno dell’abitacolo lasciando un gran disordine e si è portato via sia la spesa che le scarpe.