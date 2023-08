Nella prima metà di agosto, a Seveso, 250 sanzioni per infrazioni al Codice della strada e due denunce.

Agosto di controlli per la Polizia Locale

L'attività di presidio del territorio da parte della Polizia Locale si è concentrata nei pressi di alcune aree a rischio degrado della città quali la stazione ferroviaria e i luoghi di aggregazione come parchi e piazze. Sono stati anche effettuati dei controlli stradali finalizzati a prevenire incidenti, come il controllo dell'uso delle cinture, il rispetto sull'uso del cellulare, la validità della revisione e dell'assicurazione, oltre ovviamente alla verifica del rispetto del limite di velocità.

Servizi coordinati con la Polizia Locale di Meda

Nei primi quattordici giorni del mese sono state 250 le sanzioni applicate sul Codice della strada e sono state due le persone denunciate all'autorità giudiziaria per reati contro il patrimonio e contro la persona. Inoltre almeno quattro volte a settimana sono stati svolti servizi coordinati con la Polizia Locale di Meda nelle strade di confine come via Vignazzola e via San Carlo.

Presenza costante degli agenti sul territorio

Anche nella giornata di lunedì, 14 agosto 2023, sono stati effettuati servizi con un particolare strumento di lettura targhe per verificare la validità della revisione e della copertura assicurativa. "Anche in questi giorni di agosto con la città parzialmente svuotata prosegue puntualmente l'attività di controllo del territorio e così sarà anche per tutta la seconda metà del mese" spiega una nota dell’Amministrazione comunale del sindaco Alessia Borroni.

“La presenza costante degli agenti sul territorio e in continua collaborazione con Seveso ci consente un operato solido e coeso, rendendo le operazioni di controllo e di supervisione più organizzate ed efficienti" dichiarano da Meda il comandante della Polizia Locale, Claudio Delpero, e l'assessore alla partita, Fabio Mariani.