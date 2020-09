Agrate: 22enne soccorso per un infortunio sul lavoro

Agrate: 22enne soccorso per infortunio sul lavoro. Soccorsi in codice giallo in via Jan Palack nel pomeriggio di oggi, mercoledì.

Agrate: 22enne soccorso per infortunio sul lavoro

Un ragazzo di 22 anni è stato soccorso dall’ambulanza intorno alle 15.40 di oggi, mercoledì 9 settembre, a seguito di un infortunio sul lavoro in un impianto lavorativo di via Jan Palack ad Agrate. Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente mentre con certezza si sa che il personale sanitario è intervenuto sul posto in codice giallo: le condizioni del giovane sarebbero serie ma stazionarie.

Presso l’impianto lavorativo di Agrate si trovano anche gli agenti della Polizia locale di Agrate che stanno ricostruendo le modalità dell’infortunio.

