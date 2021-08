Ambulanza e Carabinieri sono intervenuti nella notte ad Agrate Brianza in via Cantini dove una donna si è sentita male dopo aver bevuto troppo.

Agrate, 55enne soccorsa per intossicazione da alcol

L'intervento di soccorso è scattato poco dopo le due. Ad aver bisogno di assistenza medica è stata una donna di 55 anni che si è sentita male a causa di qualche bicchiere di troppo. Sul posto sono intervenuti i volontari di Avps Vimercate e i Carabinieri del Gruppo Compagnie Monza. I soccorritori, giunti sul posto in codice giallo, hanno fortunatamente escluso complicazioni per la 55enne che si è ripresa velocemente, tanto che l'intervento di soccorso si è concluso senza trasporto in ospedale.