Agrate, 63enne investita in via Matteotti. È gravissima

Gravissimo incidente nella serata di oggi, martedì 27 luglio ad Agrate. Una donna di 63 anni è stata investita in via Matteotti e trasportata in codice rosso in ospedale.

Agrate, 63enne investita in via Matteotti

In base a quanto diffuso dall’Agenzia regionale emergenza urgenza l’incidente è avvenuto intorno alle 18, all’altezza del civico 16, davanti al cimitero.

Le condizioni della 63enne investita sono apparse purtroppo subito gravissime tanto che in zona oltre all’ambulanza e all’automedica è stato fatto atterrare anche l’elisoccorso proveniente da Milano.

Poco dopo i soccorsi sono ripartiti in codice rosso verso l’ospedale.

Toccherà ora agli agenti della Polizia locale di Agrate, intervenuti sul posto per i rilievi, ricostruire con esattezza la dinamica del grave incidente.