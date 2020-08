Agrate: anziana ritrovata in una pozza di sangue, è gravissima

Sono attimi di apprensione quelli che si stanno vivendo in questo momento ad Agrate. Un’anziana è infatti stata ritrovata riversa in una pozza di sangue in via Archimede.

L’allarme

L’allarme è scattato poco dopo le 10. Ad allertare i soccorsi è stata una passante, che ha trovato la donna di 75 anni a terra, incosciente, accanto alla propria bicicletta e in una pozza di sangue. Sul posto sono giunti in codice rosso un’ambulanza, l’auto medica e una pattuglia della Polizia locale. I paramedici stanno prestando le prime cure all’anziana, le cui condizioni paiono davvero molto gravi.

Forse un malore

Al momento non si conosce l’esatta dinamica di quanto accaduto. Stando a una prima ricostruzione dei fatti sembra che la donna fosse in sella alla propria bici, quando probabilmente a causa di malore sia caduta a terra, picchiando la testa al suolo. Sarà ora compito delle Forze dell’ordine chiarire una situazione che pare gravissima.