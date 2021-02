Agrate: auto fuori strada, soccorsa una 26enne

Incidente ieri sera, lunedì 8 febbraio, ad Agrate Brianza. Un’auto è finita fuori strada: soccorsa una 26enne.

Incidente ad Agrate

In base alle informazioni diffuse dall’Agenzia regionale emergenza urgenza il sinistro si è verificato intorno alle 23.30 in via Damiano Chiesa dove, per cause ancora da accertare, un’auto con a bordo una ragazza di 26 anni sarebbe finita fuori strada.

Dopo la chiamata ai soccorsi sul posto sono giunti i volontari del soccorso vimercatese e i Carabinieri. La giovane 26enne è stata soccorsa e poi trasportata in codice verde all’Ospedale di Vimercate. Le sue condizioni non desterebbero preoccupazione.