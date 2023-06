Agrate Brianza, evade dai domiciliari e viene arrestata

I Carabinieri della Stazione di Agrate Brianza hanno arrestato una donna 31enne di origini sudamericane, in esecuzione ad un ordine di sottoposizione alla detenzione domiciliare emesso dal Tribunale di Monza, dovendo espiare una pena di oltre 5 mesi, a seguito di una condanna per il reato di evasione.

I fatti risaldono al 2012

In particolare i fatti risalgono al 2012, quando la donna, nel mese di aprile a Milano in corso lodi, in concorso con due sue connazionali, veniva tratta in arresto in flagranza di reato dai Carabinieri del Nucleo Investigativo del capoluogo meneghino, per rapina aggrava (per cui successivamente sarà condannata ad anni 2 circa di reclusione) per essersi fatte consegnare i telefonini da due vittime. Per tale evento, seguito udienza di convalida il Tribunale di Milano disponeva che la stessa fosse sottoposta in regime di misura cautelare agli arresti domiciliare presso l’allora domicilio in Lissone.