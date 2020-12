Agrate dice addio al grande Carlo Bucchi. Volto notissimo della comunità per via dei molti incarichi ricoperti in diverse realtà cittadine, si è spento nella giornata di giovedì all’età di 74 anni a causa del Covid.

Giorno di profondo lutto per la città, che ieri ha detto addio a uno dei suoi figli più amati. Originario proprio di Agrate, Carlo Bucchi era socio dell’omonima azienda sita nella zona industriale di via Marconi e gestita insieme ai fratelli Alessandro ed Edoardo. Il fratello Franco è invece il titolare della storica ferramenta di via Battisti, adiacente all’abitazione della famiglia. L’uomo lascia la moglie Maria e le figlie Cristina, Annalisa ed Elena.

L’impegno in società

La figura di Bucchi, persona estremamente generosa e affabile, si è accompagnata per anni a quella di moltissime realtà di Agrate. Una su tutte la cooperativa “Achille Grandi”, di cui è stato sia presidente (tra il 1986 e il 1991) e successivamente vicepresidente, carica che ricopriva ancora oggi. Non solo, perché dal 2008 era stato anche consigliere della società calcistica “Ac Agrate” e successivamente, dopo la fusione del 2013, anche della “Speranza Agrate”, della quale è sempre stato fiero sostenitore. In passato era stato anche consigliere comunale e membro attivo dello storico Inter Club della città.

I funerali saranno celebrati domani, sabato 19 dicembre alle 10, nella chiesa parrocchiale di Sant’Esusebio.

