Agrate e Omate piangono il fornaio anima dell’Hockey. Un’altra vittima illustre del Covid. Un altro personaggio strappato troppo presto alla famiglia e alla comunità dal terribile virus.

Si è spento ieri, martedì 25 maggio, a 71 anni, Felice Varisco. Dopo una vita in fabbrica, raggiunta la pensione aveva affiancato il figlio nello storico forno di via Cavour, a Omate. Un paio di anni fa sempre con Davide aveva aperto un altro locale, bar panetteria, in piazza Sant’Eusebio, accanto alla chiesa parrocchiale di Agrate. Infine, un terzo negozio inaugurato alcuni mesi fa in piazza Vismara. Operazioni che Felice aveva voluto fortemente e seguito in prima persona. Senza smettere di lavorare nel forno dove lo si era visto fino a poco più di due mesi fa.

In ospedale insieme a don Mauro Radice

Poi il Covid, che lo aveva colpito negli stessi giorni in cui era stato ricoverato anche il parroco don Mauro Radice, anche lui vinto dal virus. Un quadro apparso sin da subito complicato, che purtroppo non gli ha lasciato scampo.

Tra i fondatori e anima dell’Hockey Agrate

Felice Varisco è ricordato anche come fondatore (insieme a Bruno Perego, Aldo Galli e Pierluigi Biraghi), nel 1986, del Csa Hockey Agrate di cui è stato anche per trent’anni il segretario e un dirigente tuttofare. Hockey che lo ha voluto ricordare con un post di cordoglio pubblicato nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì.

Il cordoglio della società

“Oggi per l’Hockey Agrate è un giorno triste, ci stringiamo forte alla famiglia Varisco e a tutti quelli che, come noi, lo hanno “vissuto”…Felice è stato uno dei fondatori dell’Hockey Agrate e per oltre 30 anni ha lavorato per fare in modo che questo sport continuasse ad esistere ad Agrate. Noi, grazie ai suoi insegnamenti, cercheremo di andare avanti e proseguire il suo lavoro! Ciao Felice, Grazie”.

I funerali di Felice Varisco saranno celebrati domani, giovedì, alle 10, nella chiesa parrocchiale di Agrate.