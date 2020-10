Agrate: incidente stradale sulla Sp13 Monza Melzo FOTO

Agrate, incidente stradale sulla Sp13 Monza Melzo, all’ingresso della Tangenziale Est.

Lo scontro tra due autovetture, una “Golf” e una “Punto”, è avvenuto stamattina, sabato 24 ottobre 2020, poco dopo le 10.

Ad avere la peggio è stato un automobilista di 93 anni che viaggiava sulla sua “Punto”.

Sul luogo dell’incidente anche i Vigili del Fuoco

Sul luogo dell’incidente, inizialmente in codice rosso, è arrivata una ambulanza, l’automedica, i Vigili del Fuoco di Monza e una pattuglia della Polizia locale di Agrate Brianza.

I pompieri sono arrivati sulla Sp13 poichè, a seguito dello scontro tra le due vetture, i sanitari non riuscivano a soccorrere l’anziano, rimasto intrappolato tra le lamiere della sua autovettura, una fiat Punto.

Fortunatamente il 93enne non sarebbe in pericolo di vita e, una volta uscito dalla sua auto grazie all’aiuto dei Vigili del Fuoco, è stato prontamente trasportato in ospedale in codice giallo al San Raffaele di Milano.

Ora toccherà ai vigili stabilire l’esatta dinamica dell’incidente ed accertare le eventuali responsabilità.

