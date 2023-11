Agrate ha finalmente la sua nuova palestra.

Inaugurazione con un'ospite d'onore

Aperta ufficiosamente da qualche settimana, la tensostruttura comunale realizzata all’interno del Parco Aldo Moro, è stata inaugurata ieri, domenica 5 novembre, alla presenza del sindaco Simone Sironi e dell’assessore allo Sport Claudio Galli. Come noto sarà, anzi lo è già, in particolare la nuova casa della Ginnastica agratese.

Ospite d’onore per il taglio del nastro la ginnasta villasantese, campionessa europea e vincitrice di diversi titoli nazionali, Martina Maggio.

La soddisfazione del sindaco

"E’ una bellissima cornice quella che ho di fronte - ha detto il primo cittadino prima di procedere con il taglio - Tutte le persone che oggi sono qua, pronte ad inaugurare insieme a noi questa meravigliosa struttura a servizio della comunità. Come vedete la palestra al momento occupa solo un lotto. Nei prossimi mesi l’intervento verrà completato con la realizzazione di una palazzina con l’aggiunta di altre sale funzionali per la danza, la pratica sportiva e altro ancora. Ringrazio tutti coloro che hanno incessantemente lavorato per la riuscita di questo progetto".

La campionessa Martina Maggio: "Un privilegio avere un impianto del genere"

"Ho iniziato a fare ginnastica artistica quando avevo tre anni - ha raccontato la campionessa Martina Maggio - Avrei voluto avere una palestra del genere per potermi allenare. Quindi, colgo l’occasione per rivolgermi a tutte le ragazze e bambine qui presenti per dire loro di non farvi scappare questa grande fortuna. Avere questa palestra per molti rimane solo un sogno".

Dopo i discorsi e il taglio del nastro, la folla si è spostata all’interno della palestra, dove le ragazze dell’Associazione ginnastica artistica agratese, che tra le altre cose hanno raggiunto in questo mese gli oltre trecento iscritti, hanno intrattenuto il pubblico con due particolari esibizioni.