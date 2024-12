Agrate ha la sua pista di pattinaggio sul ghiaccio

Il giorno tanto atteso è arrivato.

La prima volta per Agrate

Le prime pattinate piccoli e grandi di Agrate le hanno potute fare già nella giornata di ieri, venerdì 6 dicembre, ma il taglio del nastro per la pista sul ghiaccio, allestita per la prima volta dal Comune nel parcheggio di via Battisti (di fronte ai Giardini di Villa d’Adda) si è tenuto nella mattinata di oggi, sabato 7 dicembre.

Una prima volta assoluta, come detto, per l'impianto atteso da tempo. Un'opportunità per le feste natalizie già presente da tempo in alcuni Comuni limitrofi

Il taglio del nastro con il sindaco

Presenti alla cerimonia di inaugurazione il sindaco Simone Sironi, il suo vice Claudio Galli e gli altri componenti della Giunta.

Dopo il taglio del nastro, spazio alle ragazze di Pattinart che hanno aperto le danze sul ghiaccio. La pista resterà aperta per tutte le festività natalizie fin dopo l'Epifania.

Nel tardo pomeriggio tutti a Omate

Alle 19 di oggi sarà invece la volta dell’accensione dell’albero di Natale e del presepe addobbato in piazza Trivulzio, a Omate, a cura dell’associazione "Homate".