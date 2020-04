Agrate, il bellissimo omaggio pasquale della Protezione civile agli ospedali

Il bellissimo omaggio pasquale della Protezione civile di Agrate agli ospedali di Vimercate e Monza.

Una vera sorpresa per il personale e per i gli ospiti delle due strutture, che nella giornata di ieri, sabato, hanno ricevuto la gradita visita delle Tute Gialle e delle autorità cittadine.

Colombe a Vimercate

Alla presenza del sindaco Simone Sironi e del suo vice Marco Valtolina, dei Carabinieri e della Polizia locale, i volontari della Protezione civile hanno consegnato delle colombe (donate dal negozio Zodio) al personale del Pronto soccorso di Vimercate. Un segno di accorato riconoscimento per tutto il lavoro svolto in queste settimane in cui medici e infermieri hanno lavorato con grande dedizione senza mai risparmiarsi. Anche a costo della propria vita. A

Uova a Monza

Dopo l’esperienza dello scorso anno, anche quest’anno uova di Pasqua per i bimbi ricoverati nel reparto di Pediatria del San Gerardo di Monza. Una sorpresa resa possibile grazie alla collaborazione con l’azienda dolciaria Galbusera, che ha messo a disposizione decine di dolci pasquali. Un piccolo gesto, organizzato in collaborazione con Abio, per rendere felici i piccoli degenti e per le loro famiglie che vivono una situazione difficile, regalando loro un sorriso e un messaggio di speranza. La visita si è svolta sempre nella giornata di ieri, con un gruppo di volontari guidati dal coordinatore Danilo Penati, alla presenza del sindaco e del vicesindaco.

Il ringraziamento ad Avps

Non è mancato poi il ringraziamento ad Avps. L’ultima visita della giornata è stata effettuata proprio nella sede dei volontari dell’associazione di trasporto sanitario di Vimercate, che anche in queste settimane si sta impegnando a fondo e senza sosta per gestire l’emergenza. Un gesto di solidarietà e di vicinanza in questo periodo complicato e per scambiarsi gli auguri di Pasqua.