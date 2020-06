Agrate: incidente lungo la Sp121 SIRENE DI NOTTE

Agrate Brianza, incidente nella notte lungo la Sp121. Ferita una donna di 47 anni trasportata in ospedale a Cernusco in codice verde.

Agrate: incidente lungo la Sp121

In base alle informazioni diffuse dall’Agenzia regionale emergenza urgenza la chiamata al 112 è arrivata pochi minuti prima delle 5 per un incidente che ha visto coinvolto un mezzo pesante. Sul posto si sono portati i volontari di Avps Vimercate, assieme ai Carabinieri del Gruppo Compagnie Monza. Ferita, fortunatamente in modo lieve, una 47enne trasportata dai sanitari all’ospedale di Cernusco sul Naviglio. Le sue condizioni non desterebbero preoccupazione.

Nella serata di ieri, mercoledì, segnaliamo invece un incidente stradale a Limbiate avvenuto alle 23.30 circa lungo via Buonarroti. Coinvolti due giovanissimi di 19 e 20 anni, soccorsi alla Croce bianca di Cesano e rimasti feriti in modo lieve.

Poco prima, alle 22.25, sono stati i volontari della Croce Rossa a intervenire a Misinto, in piazza Statuto, per una rissa. I sanitari hanno soccorso un 30enne che è stato poi trasportato in codice verde all’ospedale di Garbagnate Milanese. Sul posto anche i Carabinieri della compagnia di Seregno.



TORNA ALLA HOME