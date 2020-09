Agrate: intervento dei pompieri per un incendio di sterpaglie FOTO

Agrate: intervento dei pompieri per un incendio di sterpaglie. Intervento dei pompieri nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 18 settembre. Non si segnalano feriti.

Due squadre dei Vigili del fuoco, provenienti da Monza e Gorgonzola, sono intervenuti nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 18 settembre, ad Agrate Brianza in via Vergana. Qui poco prima, per cause ancora da chiarire, si è sviluppato un incendio di alcune sterpaglie fuori da una vecchia cascina abbandonata.

I pompieri sono accorsi sul posto e in breve tempo hanno spento le fiamme e messo l’area in sicurezza. Fortunatamente non si segnalano feriti.

