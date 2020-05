Agrate: malore in strada, 46enne soccorso in codice rosso.

Mattinata di grande apprensione in via Marco d’Agrate, dove intorno alle 10 di questa mattina un uomo è stato rinvenuto a terra in gravi condizioni.

I fatti

Le circostanze dell’episodio sono ancora poco chiare, ma stando a quanto appreso fino a questo momento sembra che il 46enne, residente in città, stava passeggiando per il paese, quando arrivato di fronte al cinema Duse si sarebbe accasciato a terra. L’allarme è stato subito lanciato da alcuni passanti, che hanno immediatamente allertato il 118. Sul posto sono accorsi con la massima urgenza i paramedici dell’Avps di Vimercate e un’automedica, che hanno prestato le prime cure alla vittima. Con loro anche una pattuglia della Polizia locale dotata di defibrillatore automatico, tempestivamente intervenuta per coadiuvare le operazioni di soccorso.

Condizioni gravi

Le condizioni del 46enne sarebbero ancora molto gravi. Dopo le operazioni di rianimazione condotte sul posto, i sanitari hanno proceduto con il trasferimento in codice rosso all’ospedale San Raffaele di Milano, dove l’agratese risulta ricoverato e monitorato con grande attenzione a causa dell’arresto cardiaco che lo ha colpito.