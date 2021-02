Intervento dell’ambulanza nella notte ad Agrate Brianza dove una donna di 44 anni è stata soccorsa in via Lecco. Sul posto anche i Carabinieri.

Agrate: nella notte soccorsa una 44enne per intossicazione

In base a quanto diffuso dall’Agenzia regionale emergenza urgenza la chiamata ai soccorsi è scattata intorno alle 3.20 per una intossicazione. La centrale operativa ha subito inviato sul posto l’autolettiga dei volontari di Avps Vimercate. Giunti in via Lecco in codice giallo gli operatori hanno prestato le prime cure alla 44enne. Le sue condizioni, fortunatamente, sono apparse buone ma è stata comunque accompagnata in ospedale a Vimercate per ulteriori accertamenti.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri del gruppo compagnie Monza.