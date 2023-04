Agrate piange Gloria Cantù. Malata di fibrosi cistica è morta ieri, sabato 29 aprile, a 31 anni.

Agrate piange Gloria, morta a 31 anni di fibrosi cistica

La giovane agratese lottava dalla nascita contro la fibrosi cistica e si era sottoposta a diversi trapianti di organi. Eppure non aveva mai smesso di sorridere, come diceva sempre quando era chiamata a portare la sua testimonianza:

"Affronto la mia malattia con molta serenità. E’ la mia compagna di viaggio da quando sono nata e so che ci dovrò convivere per sempre. Sono del 1992, il primo anno in cui lo screening neonatale era obbligatorio: non ci sono mai stati dubbi quindi sulle mie condizioni di salute. Per questo cerco di vivere la mia vita al massimo godendomi appieno ogni giorno che mi viene concesso. I momenti difficili ci sono, è innegabile. Saperli superare però è la cosa più importante. Come è importante che la gente sappia quanto sia fondamentale donare sangue e gli organi: associazioni come Avis e Aido regalano la vita a chi la vita la sta perdendo".

I trapianti e la campagna di sensibilizzazione

La fibrosi cistica è una malattia che colpisce in particolar modo i polmoni. Durante i primi anni di vita Gloria era entrata in cura al Policlinico di Milano, dove l'avevano aiutata ad affrontare le numerose infezioni che si venivano a creare di volta in volta. Ricoveri e terapie antibiotiche erano all’ordine del giorno. Almeno fino al 2013, quando Gloria ha dovuto sottoporsi al primo, duplice, trapianto di polmoni. Un intervento durato 14 ore. Nell’aprile del 2019 il secondo intervento: un nuovo trapianto di un polmone e quello del rene destro. Con lei la famiglia che non l'ha lasciata mai sola, e i tanti amici che hanno contribuito a renderle la vita meno complicata. Erano la sua forza, come raccontava lei con il sorriso:

"Senza di loro sarebbe tutto più difficile. Così invece riesco a restare su di morale e a portare avanti le mie battaglie. In primis quella per le donazioni di organi e di sangue. Non mi stancherò mai di ripetere quanto sia fondamentale donare".

Tante le iniziative che l'hanno vista protagonista per sensibilizzare sul tema della lotta alla fibrosi cistica. Spiegava Gloria: "Fare del bene mi aiuta a stare meglio".