Agrate piange lo storico maestro delle elementari. Si è spento a 90 anni Domenico Forte, insegnante di generazioni di agratesi.

Un’istituzione per Agrate. In tanti infatti lo ricordano, soprattutto tra gli anni Cinquanta e Sessanta, dietro la cattedra delle scuole di via Ferrario e successivamente con il ruolo di segretario di direzione.

Insegnava insieme alla moglie e al mitico maestro Bontempi

Faceva parte di quel gruppo di maestri che hanno segnato un’epoca per il paese. Tra i suoi colleghi c’erano anche la moglie, Teresa Napoli, scomparsa alcuni anni fa, ed Enzo Bontempi, insegnante a cui è intitolato l’istituto comprensivo di Agrate.

Dal fare severo, ma dall’animo buono, Domenico Forte si è spento solo due giorni dopo aver potuto abbracciare per la prima volta il pronipote, che attendeva da tempo.

