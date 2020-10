Agrate shock, tre auto in fiamme e una vandalizzata FOTO

Agrate shock, in via Santa Caterina tre auto nella notte sono state avvolte dale fiamme e una, poco distante è stata vandalizzata. Il tutto è avvenuto nel cuore di un quartiere residenziale, a pochi metri dalle abitazioni

Agrate shock

Un forte boato, poi un secondo più lieve. E infine le fiamme, altissime che hanno divorato tre auto, tanto da renderle praticamente inutilizzabili. Paura nel quartiere residenziale di via Santa Caterina ad Agrate Brianza, a pochi passi dalle abitazioni e alle spalle dell’area cani del paese. Nella notte, infatti, si è innescato un incendio di vaste proporzioni nel piccolo parcheggio lungo la strada che intercetta via San Francesco d’Assisi. Sul posto, ovviamente sono intervenuti i Vigili del fuoco e i Carabinieri. Ma al momento non è possibile stabilire ancora con certezza se si sia trattato di dolo oppure di un innesco spontaneo, magari a causa di un cortocircuito.

Fiamme e atti vandalici

Dopo la paura, però è stato il momento di fare la conta dei danni. E quindi i residenti della zona si sono dati appuntamento nel piazzale per fare il punto della situazione. Oltre a quelli che si sono ritrovati le auto completamente divorate dal rogo, uno, che aveva parcheggiato la propria vettura un po’ distante dal punto di innesco delle fiamme, ha trovato una brutta sorpresa. “La mia auto non è stata nemmeno sfiorata dal fuoco – ha spiegato – E questa è una fortuna. Ma mi sono ritrovato i tergicristalli piegati. Un segnale strano, una cosa che non era mai accaduta. Ed è strano che sia capitato proprio la stessa notte di un incendio”.