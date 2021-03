Agrate piange Luciano Parmeggiani. Era Consigliere della Cooperativa Achille Grandi. Per anni è stato anche nel Corpo Musicale Sant’Eusebio.

Agrate, si è spento Luciano Parmeggiani

La Cooperativa Achille Grandi annuncia la scomparsa del Consigliere Luciano Parmeggiani con una nota diffusa nel primo pomeriggio di oggi, martedì 30 marzo.

“La Cooperativa si unisce al dolore della famiglia – si legge nella nota – e ricorda con affetto anche i soci e amici Adele Cantù, Cesare Brambilla e Gianbattista Maffi, scomparsi in settimana. A loro un ricordo e una preghiera in questo momento di dolore unito al ringraziamento per tutto il bene che hanno profuso per la nostra comunità”.

Il messaggio del Corpo Musicale Sant’Eusebio

Una nota di cordoglio per la scomparsa di Parmeggiani è arrivata in queste ore anche dal Corpo Musicale Sant’Eusebio.

“Ieri i ha lasciato Luciano Parmeggiani che per anni ci ha accompagnato con il suo flicorno e con la sua simpatia. Ciao Luciano, tutta la banda ti saluta”