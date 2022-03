Agrate si ferma per ricordare i suoi morti per Covid

Due cerimonie semplici ma molto toccanti. Si sono tenute nella mattinata di oggi, venerdì 18 marzo, ad Agrate e a Omate, in occasione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia da coronavirus.

Ben 54 le vittime agratesi di Covid accertate nei due anni di pandemia. Tanti i parenti e conoscenti che si sono ritrovati nel cimitero del capoluogo e in quello della frazione per le cerimonie commemorative guidate dal sindaco Simone Sironi e dal responsabile della Comunità pastorale, don Giuseppe Barzaghi.

"Oggi rivivono in noi tante emozioni per le persone che in questi due anni ci hanno lasciato a causa della pandemia - ha detto il sindaco Sironi durante la cerimonia - Ufficialmente sono 54, ma sappiamo che in realtà sono molte di più. Morti che hanno lasciato un profondo dolore nella comunità. Oggi vogliamo stringerci alle famiglie, che hanno sofferto e che spesso non hanno nemmeno potuto dare un ultimo saluto ai loro cari. Vogliamo anche ricordare il prezioso lavoro degli operatori sanitari e in particolare di coloro che ci hanno lasciato".