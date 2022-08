Ai domiciliari da pochi giorni, evade e viene arrestato

Si trovava ai domiciliari solo da pochi giorni, ma non ha rispettato la disposizione ed è uscito. Per questo è stato arrestato per evasione

Non rispetta i domiciliari

Le manette sono scattate nei confronti di un 27enne di Seregno, finito nei guai assieme al fratello per una serie di furti e rapine ai danni di negozi della Brianza. Solo qualche giorno fa era stato posto ai domiciliari perché, insieme al fratello, non rispettava l’obbligo di presentarsi quotidianamente ai carabinieri, prima misura cautelare disposta dall'autorità giudiziaria in attesa del processo. Ma già venerdì sera, verso le 20.30, durante un controllo del rispetto della nuova misura cautelare, il 27enne non è stato trovato in casa. I carabinieri del radiomobile di Seregno hanno subito avviato le ricerche per rintracciarlo che, dopo un primo esito negativo, hanno dato frutto nel momento in cui i militari hanno effettuato un appostamento in prossimità dell’abitazione dei due fratelli.

Fermato mentre rincasava, il 27enne è stato arrestato ed è stato trovato in possesso anche di alcune dosi di eroina e cocaina in quantità che rientrano nell’uso personale. Il giovane, con svariati precedenti alle spalle, è stato quindi arrestato per evasione e segnalato all’autorità amministrativa quale assuntore.