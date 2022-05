Aicurzio

Alle 16.30 l'inizio della messa nella chiesa di Sant'Andrea.

Inizieranno alle 16.30 di oggi, lunedì 2 maggio, i funerali di Fabiola Colnaghi, la donna di 57 anni uccisa dal figlio Davide Garzia giovedì della scorsa settimana.

Aicurzio si ferma per l'ultimo saluto a Fabiola Colnaghi

In tantissimi sono attesi nella chiesa di Sant'Andrea per l'ultimo saluto alla 57enne, molto conosciuta nel piccolo paesino brianzolo che proprio per oggi ha proclamato il lutto cittadino. Presente al funerale anche il sindaco Matteo Baraggia e il vice sindaco Lina Villa.

Fabiola Colnaghi, lo ricordiamo, ha perso la vita lo scorso 22 aprile per mano del figlio 24enne, ora in carcere per omicidio e vilipendio di cadavere. La sua tragica scomparsa ha ha colpito la piccola comunità di Aicurzio che ancora fatica a credere a quanto sia accaduto.

Seguiranno aggiornamenti