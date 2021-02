Aicurzio, tre classi della scuola elementare in quarantena preventiva.

Gli alunni delle classi prima, seconda e terza elementare da oggi, lunedì 22 febbraio 2021, sono a casa a causa di una positività riscontrata nella scuola elementare di Aicurzio nei giorni scorsi. Con tutta probabilità gli studenti staranno a casa fino al prossimo 4 marzo.

Doveroso usare il condizionale poichè manca ancora il via libera dell’Ats che in giornata dovrebbe confermare la decisione assunta dal preside Giuseppe Alaimo di tenere a casa gli studenti che potenzialmente potrebbero essere entrati in contatto con il soggetto risultato positivo ma asintomatico.

Studenti a casa in via precauzionale

Per questo motivo, in via precauzionale, tutti gli studenti che sono entrati potenzialmente in contatto con la persona positiva al Covid, sono stati messi in quarantena.