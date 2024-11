"Aiutatemi a trovare chi ha investito mia figlia vicino alla scuola"

«Aiutatemi a trovare la donna che ha investito mia figlia e se ne è andata senza prestarle soccorso».

E’ l’accorato appello lanciato da una 40enne di Mariano Comense dopo l’incidente in cui è rimasta coinvolta una 17enne che frequenta l’indirizzo Operatore grafico al Centro di formazione professionale Terragni di Meda.

Una 17enne investita vicino al Cfp Terragni

E’ successo martedì 12 novembre 2024, poco prima delle 8, in via Udine, mentre la ragazza stava attraversando sulle strisce pedonali insieme ad alcuni compagni di classe per recarsi a scuola.

«Dato che abitiamo a Mariano Comense, prende sempre il treno e una volta arrivata in stazione, insieme ad altri ragazzi, si reca a scuola a piedi - racconta la madre - Martedì una donna sulla quarantina al volante di un’auto grigia si è fermata per far passare il gruppetto che stava attraversando la strada. Poi non so cosa le sia scattato nella mente, forse spazientita ha premuto l’acceleratore e per ben due volte ha colpito mia figlia, che è rimasta incastrata con la gamba sinistra sotto la vettura».

"L'automobilista è scappata senza prestare soccorso"

La ragazza, secondo quanto riferito dalla mamma, ha quindi dato un pugno sul cofano per farla smettere ed è stata tratta in salvo da un suo compagno che l’ha presa e spostata sul marciapiede.

«La donna in auto ha ingranato la retromarcia e poi si è allontanata, senza assicurarsi che mia figlia stesse bene - prosegue la marianese - E senza chiamare né le Forze dell’ordine per i rilievi né i sanitari per i soccorsi».

"Bisogna sensibilizzare i ragazzi su cosa fare in caso di incidenti"

Cosa che non hanno fatto nemmeno gli studenti presenti sul luogo del sinistro.

«Penso che sia necessario informare i ragazzi su cosa fare nel caso di incidenti o di altre situazioni di emergenza - prosegue la 40enne - Hanno sempre in mano gli smartphone ma nessuno di loro ha pensato di chiedere aiuto né di fare foto».

Dieci giorni di prognosi per la ragazza investita

La figlia è stata accompagnata a scuola, da dove successivamente è stata allertata la mamma.

«Ero molto preoccupata perché si sentono troppo spesso notizie di giovanissimi investiti - prosegue - Per fortuna a mia figlia è andata bene, l’ho accompagnata al Pronto soccorso dell’ospedale di Cantù per gli accertamenti del caso e la gamba non è rotta, ma solo piena di lividi. La prognosi è di dieci giorni».

La mamma ha sporto denuncia

La marianese ha presentato denuncia per lesioni personali e omissione di soccorso ai Carabinieri di Mariano Comense e ha lanciato un appello sui social per chiedere la collaborazione di chi può aver visto qualcosa.