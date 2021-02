Aiuto gratuito a chi sta lottando contro il cancro

Un aiuto concreto e gratuito per chi sta lottando contro il cancro. Si intitola «Assistere rosa» il progetto portato avanti dall’associazione «Il sorriso di Teresa» di Briosco e dalla Cooperativa Sociale Parma Assistenza alla Famiglia.

Un aiuto nel nome di Teresa

Il progetto si rivolge ai malati oncologici che stanno affrontando un ciclo di terapie, allettati o momentaneamente indeboliti, con lo scopo «di fornire assistenza concreta, soprattutto in questo momento difficile, permettendo a chi ne ha bisogno di poter usufruire di svariati servizi», spiega Massimo Parravicini, marito di Teresa Perego e referente della coop e dell’associazione, quest’ultima nata in ricordo dell’indimenticabile negoziante di via Trieste a Briosco portata via dal cancro nell’ottobre del 2017.

Assistenza gratuita

Ai soci de «Il sorriso di Teresa» – se non lo si è possibile diventarlo – è offerta un’assistenza di 15 ore al mese da scegliere fra: assistenza infermieristica (iniezioni e medicazioni) ed assistenza domiciliare (aiuto nell’igiene personale, spesa, pulizie casa, preparazione ed eventuale somministrazione pasti, accompagnamento), garantiti dal personale qualificato della Cooperativa Sociale Parma Assistenza alla Famiglia.

Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi all’associazione: 333-5356411, info@associazioneilsorrisoditeresa.org.