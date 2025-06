"Aiuto, sono stato aggredito", giallo al bed and breakfast

Dopo aver trascorso la notte in un bed and breakfast di Meda, in via Raffaello Sanzio, al risveglio ha chiamato il 118 dicendo di essere stato aggredito la sera prima a Seregno. Ma i contorni della vicenda non sono ancora del tutto chiari.

Mistero sull'aggressione ai danni di un 39enne

E' successo mercoledì 25 giugno 2025, intorno alle 7.30. Un 39enne, ospite del bed and breakfast, al mattino allertato i soccorsi dicendo che la sera prima, martedì, era stato preso di mira e aggredito da persone sconosciute mentre si trovava a Seregno. Sul posto sono accorsi i Carabinieri per verificare quanto accaduto.

Carabinieri al bed and breakfast, indagini in corso sulla strana vicenda

Ai militari l'uomo avrebbe detto che dopo l'aggressione sarebbe arrivato a piedi da Seregno a Meda, andando a coricarsi nella struttura di via Sanzio. Dopo aver dormito avrebbe quindi deciso di chiamare i soccorsi. Un racconto con tanti punti ancora da chiarire: sono in corso accertamenti da parte dei Carabinieri sulla veridicità delle affermazioni della presunta vittima.

Intervenuta l'ambulanza

In via Sanzio è accorsa anche un'ambulanza di Avis Meda, i cui soccorritori hanno trasferito l'uomo in codice verde all'ospedale di Desio per accertamenti.