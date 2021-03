Al Palazzetto dello sport apre un centro vaccinale Covid

A Meda apre un centro vaccinale Covid. Sarà operativo al palazzetto dello sport. Ne dà notizia l’Amministrazione comunale del sindaco Luca Santambrogio.

Al Palazzetto dello sport apre un centro vaccinale

Appena saranno disponibili le dosi di vaccino, e dopo la verifica di Ats, al Palazzetto dello sport comunale di via Cialdini aprirà un centro vaccinale realizzato e gestito dall’Istituto Auxologico Italiano (Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico). Sarà aperto 7 giorni su 7, dalle 8.30 alle 20, e sarà in grado – disponibilità di dosi di vaccino permettendo – di prevedere, a regime, accessi di circa 700/1.000 persone al giorno. La campagna vaccinale è previsto che si protragga fino a tutto il mese di agosto. Dichiara il sindaco Luca Santambrogio:

“Con grande piacere abbiamo accolto la richiesta dell’Istituto Auxologico di mettere a disposizione il Palazzetto dello sport di via Cialdini considerato luogo ideale dopo aver attentamente valutato tutte le possibilità. Il Palameda, con le sue due palestre, potrà infatti ospitare tutte le società sportive attualmente autorizzate all’esercizio. Mentre i bambini delle scuole San Giorgio, oltre ai due spazi palestra interni alla scuola, potranno utilizzare anche i campi dell’oratorio San Giacomo, replicando quanto fatto da inizio anno scolastico con le tre prime classi ospitate all’oratorio Santo Crocifisso che hanno usato i campi esterni di questa struttura. Tutti i nostri sforzi vanno indirizzati all’obiettivo di vaccinare più cittadini possibili nel minor tempo possibile, anche riducendo al minimo le distanze da percorrere per farlo. Vaccinare è la priorità assoluta per tornare ad una vita normale. Ringrazio vivamente tutti i volontari che contribuiranno alla gestione del centro”.

Il personale opererà a titolo gratuito

Sul centro vaccinale dell’Auxologico il direttore generale dell’Istituto Auxologico, Mario Colombo, precisa che “nasce all’insegna del motto La nostra generosità e il nostro impegno sconfiggeranno il Covid. Vi opereranno a titolo volontario medici, infermieri, farmacisti e biologi che hanno dato un’adesione eccezionale, mettendo a disposizione il loro tempo e la loro professionalità gratuitamente per il bene della collettività.

Il contributo che Regione Lombardia riconoscerà per ogni vaccino inoculato (6 euro) sarà utilizzato per iniziative sociali legate al territorio e per la promozione delle attività di ricerca scientifica. Un sentito grazie anche alla Comunità pastorale di Meda che ha contribuito all’allestimento degli spazi del centro”.