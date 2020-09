Il Parco di Palazzo Arese Borromeo, a Cesano Maderno, è stato affidato alle cure dei volontari dell’Auser.

Al Parco Arese Borromeo ci pensa l’Auser

“Ci impegneremo per riportarlo allo splendore del passato – dichiara, determinato più che mai, il presidente dell’associazione, Mario Nocito – Abbiamo appena sottoscritto una convenzione sperimentale con il Comune, per la manutenzione di questo spazio verde”.

Tutti i giorni al parco

I volontari sono presenti tutti i giorni al parco: “Al momento ci stiamo ancora organizzando e siamo circa una sessantina – continua Nocito – Ci piacerebbe, però, che si unissero a noi più persone”.

L’associazione sta pensando ad alcune attività per farsi conoscere: “Faremo a breve una presentazione ufficiale – continua Nocito – Stiamo anche pensando di organizzare corsi di giardinaggio e compostaggio insieme alla Scuola di agraria del Parco di Monza e al Csv”.

Convenzione sperimentale

La convenzione sottoscritta con il Comune è sperimentale: sarà valida fino a fine dicembre: “Da qualche anno, il Gruppo volontari del Parco Borromeo, che si occupava del giardino, non era più in grado, anche solo numericamente, di svolgere questa attività – spiega l’assessore alla Valorizzazione dei Palazzi, Silvia Boldrini – Per questo motivo ci siamo rivolti all’Auser, che già collabora con noi per la manutenzione delle aree cani e per altri progetti sul territorio”.

Il recupero della rimessa di via San Carlo

L’obiettivo è garantire la manutenzione e la pulizia del parco, ma anche di recuperare la rimessa di via San Carlo, al momento inutilizzata: “Lì dentro ci sono vari attrezzi comprati dal Comune che da tempo nessuno utilizza più – spiega l’assessore – E’ anche presente una piccola serra che vorremmo fosse sfruttata di più”.

