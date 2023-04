Al posto di blocco mostra ai carabinieri la patente falsa: denunciato

Nei giorni scorsi, attorno alle 22, i carabinieri di Besana in Brianza, durante un servizio di pattugliamento del territorio, hanno notato ferma dinanzi alla stazione ferroviaria una vecchia Peugeot 206 con a bordo tre giovani.

Al posto di blocco mostra la patente falsa

Insospettiti, i militari dell’Arma hanno deciso di effettuare un controllo delle persone all’interno del mezzo, tre senegalesi di 16, 18 e 20 anni di età, tutti e tre regolari sul territorio nazionale, residenti nelle province di Como e di Lecco. E' stato a questo punto che il 20enne al volante, con fare disinvolto, ha consegnato ai militari la patente di guida ma, inseriti i dati sul dispositivo mobile “Odino” per la verifica sulla banca dati, i carabinieri hanno notato che qualcosa non tornava, come se il senegalese non avesse mai conseguito quel titolo.

La patente sembrava vera in tutti i dettagli

Eppure la patente sembrava vera. A quel punto i carabinieri hanno deciso di approfondire ulteriormente il controllo e hanno invitato il 20enne a seguirli in caserma dove hanno accertato che quella patente, per quanto apparentemente perfetta in ogni dettaglio, non aveva il numero di serie corretto. Di conseguenza, avendo presentato ai militari una patente di guida inesistente e quindi da ritenersi certamente falsa, e avendo indotto inizialmente in errore i militari che lo hanno sottoposto a controllo, mostrando il documento con lo scopo di far credere loro di essere abilitato alla guida, il giovane senegalese, operaio, celibe e incensurato, è stato denunciato per uso di atto falso, ricettazione e tentata truffa ai danni dello Stato.