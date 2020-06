Asfaltatura in vista per il tratto di Provinciale SP 173 tra Desio e Bovisio Masciago dove, con un intervento completato nell’ottobre dell’anno scorso, BrianzAcque ha “portato” l’attesa rete fognaria.

Al via i lavori per riasfaltare la Sp 173

Trascorso il tempo necessario per l’assestamento del terreno sovrastante l’infrastrutturazione idraulica, ora il gestore locale del servizio idrico integrato sta per dare avvio all’ultimo atto dell’opera: la riasfaltatura finale dell’ arteria, uno degli assi nevralgici dei collegamenti Est-Ovest della Brianza e via d’ accesso alla superstrada Milano-Meda.

Due fasi

Per impattare il meno possibile sulla circolazione veicolare, i lavori sono stati suddivisi in due distinte fasi. La prima, scatterà martedì 16 giugno a Bovisio Masciago, interesserà la rotatoria di via Europa (cantiere di una sola giornata) per poi proseguire fino a via Cattaneo nel comune di Desio con una durata prevista di 5 giorni di lavori. La seconda, a seguire, vedrà interessato il solo territorio di Desio, sempre su via Ferravilla (tratto da via Cattaneo e via Tonale) con una durata di intervento prevista di 2-3 giorni.

Le zone coinvolte dai cantieri saranno chiuse con l’istituzione di deviazioni e di percorsi alternativi studiati in collaborazione con la Polizia Locale. BrianzAcque si scusa per i temporanei disagi a residenti e automobilisti in transito.

L’estensione e il potenziamento del servizio fognario

L’intervento, costato quasi 3 milioni di euro e protrattosi per 14 mesi, ha consentito l’estensione e il potenziamento del servizio fognario nella fascia contigua tra i due comuni brianzoli. In totale, sono stati realizzati 4 chilometri e mezzo di nuove condotte, prodotte con materiali e tecnologie di standard elevato, al fine di collettare tutti gli scarichi esistenti verso il depuratore di Monza San Rocco con una generale riqualificazione ambientale dei territori coinvolti.