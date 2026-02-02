Al via la causa di beatificazione e canonizzazione dell’ex studente del Don Gnocchi di Carate Brianza

«Esempio fulgido di vita cristiana», che aveva trovato nell’amore per Gesù e per il prossimo la fonte della vera gioia.

Sabato 7 marzo, nella Cappella arcivescovile di piazza Fontana l’Arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, aprirà il processo di beatificazione e canonizzazione del Servo di Dio, Marco Gallo, monzese ed ex studente del liceo don Gnocchi di Carate Brianza morto nel 2011, all’età di 17 anni, in un grave incidente stradale a Sovico proprio mentre stava per raggiungere in sella alla sua moto la scuola superiore di via Dei Gaggioli.

Una leadership vissuta con fede gioiosa

Nato il 7 marzo 1994 a Casarza Ligure, nella diocesi di Chiavari, il giovane studente che con la famiglia si era trasferito ad Arese e poi a Lecco, aveva iniziato a frequentare il liceo di Carate Brianza nel 2007 diventando presto punto di riferimento per i suoi compagni, che aveva coinvolto in progetti di aiuto scolastico tra Biassono e Inverigo e alla domenica pomeriggio a prestare assistenza agli anziani disabili dell’Istituto Don Orione di Seregno.

Di carattere esuberante, dedito a corse e scalate, fin da bambino Marco Gallo è animato dalla ricerca dell’infinito, che si fa più intensa negli anni delle scuole superiori, grazie anche all’esperienza di Gioventù studentesca, espressione del movimento ecclesiale di Comunione e Liberazione. Ogni sera legge passi della Bibbia e ogni giorno ne dà testimonianza, anche in iniziative di solidarietà. Partecipa alla Messa per la beatificazione di Giovanni Paolo II e coglie come una risposta esistenziale l’invito del Papa a “non avere paura”.

«Una leadership, vissuta con fede profonda e gioiosa» per «testimoniare a tutti che seguire Gesù è la fonte della vera felicità», come ha scritto nell’Editto per la causa di beatificazione e canonizzazione, don Marco Gianola, delegato episcopale per il processo.

Perché cercate tra i morti colui che è vivo?

«Perché cercate tra i morti Colui che è vivo?»: così aveva scritto la sera prima di perdere la vita sul muro della sua cameretta. Una frase, diventata poi il riassunto di un’esistenza piena che profuma di santità. Il 7 novembre 2011 vennero celebrati i funerali nel Duomo di Monza.

Dall’anno seguente e fino ad oggi, il primo novembre, si fa memoria della sua scomparsa al Santuario di Nostra Signora di Montallegro con una partecipazione sempre più numerosa di giovani provenienti da realtà ecclesiali diverse. Una straordinaria dimostrazione della testimonianza di vita cristiana che l’ex studente del Don Gnocchi aveva saputo diffondere e che aveva spinto monsignor Giampio Luigi Devasini, vescovo di Chiavari a costituirsi attore per ottenerne e seguirne la beatificazione e la canonizzazione secondo le norme della Santa Sede.

Il testo integrale dell’Editto

Di seguito pubblichiamo l’Editto integrale per la causa di beatificazione e canonizzazione.