Al via oggi i test sierologici in Brianza, attivati nuovi centri prelievi. in Provincia attivi i centri di Monza, Desio, Vimercate, Carate Brianza e Seveso.

Al via oggi i test sierologici in Brianza

Da oggi mercoledì 29 aprile 2020, in Brianza inizieranno ad essere effettuati i primi test sierologici per la ricerca di anticorpi anti Sars-Cov2 (anti S1-S2). Il test verrà eseguito tramite un prelievo di sangue con il quale sarà possibile verificare se la persona abbia o meno sviluppato gli anticorpi al Coronavirus.

LEGGI ANCHE: In Brianza 121 casi nelle ultime 24 ore

In questa prima fase – come aveva ricordato nei giorni scorsi il direttore di Ats Brianza, Silvano Casazza – i test sierologici sono destinati ai cittadini che sono stati messi in quarantena o in isolamento al domicilio dall’Ats a seguito di indagine epidemiologica. Si tratta, in particolare, delle persone che sono entrate in contatto con un soggetto positivo o soggetti sintomatici, con quadri simil influenzali, segnalati dal medico di medicina generale o dal pediatra di famiglia ad Ats che non presentano, indagando la storia clinica, evidenza di contatto con un caso positivo. Altra categoria, cui verrà effettuato il dosaggio degli anticorpi in questa fase, è quella del personale sanitario delle Asst. L’adesione ai test è, comunque, volontaria.

Ieri intanto l’assessore al Welfare di Regione Lombardia, Giulio Gallera, ha annunciato anche l’avvio di altri 33 centri prelievi nella regione, portando così il numero totale a 46.

I centri prelievi

Ecco la distribuzione aggiornata dei centri prelievi attivi e in fase di attivazione sul territorio regionale:

ATS MILANO: Niguarda, Fatebenefratelli, Sacco da domani; Lodi e Codogno già avviati.

ATS BRIANZA: Lecco, Merate, Bellano, Monza, Desio, Vimercate, Carate Brianza e Seveso da oggi.

ATS INSUBRIA: Como, Mariano Comense, Menaggio da oggi; Varese, Tradate e Cittiglio dal 4 maggio; Saronno e Gallarate in fase di definizione.

ATS MONTAGNA: Bormio, Tirano, Sondrio, Morbegno, Chiavenna, Dongo (Distretto Valtellina e Alto Lario); Edolo ed Esine dal 1′ maggio (Distretto Valcamonica).

ATS PAVIA: Policlinico San Matteo.

ATS VALPADANA: Cremona, Crema, Casalmaggiore e Soresina già avviati; Mantova, Pieve di Coriano da oggi; Bozzolo e Castiglione delle Stiviere dal 4 maggio.

ATS BERGAMO: Albino, Alzano Lombardo già avviati; Clusone da oggi, Piario dal 30 aprile.

ATS BRESCIA: Brescia, Manerbio, Desenzano, Chiari e Montichiari già avviati.

TORNA ALLA HOME