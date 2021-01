Al volante con la patente revocata scappa all’alt dei vigili, denunciato. L’automobilista guidava a fari spenti e ha rifiutato di sottoporsi all’alcol test

E’ stato raggiunto dopo un inseguimento l’automobilista che nel tardo pomeriggio di venerdì ha attirato l’attenzione della Polizia Locale perché guidava a fari spenti. Il conducente di una Citroen Xsara, un 45enne residente a Pombia, in provincia di Novara, stava percorrendo le vie del centro del Villaggio Giovi, a Limbiate, con andatura irregolare e incerta

Ha rifiutato l’alcol test

Quando gli agenti gli hanno intimato l’alt alle 17,25, l’automobilista ha tirato dritto fino a quando si è infilato in un’area privata e non potuto far altro che scendere dal veicolo. Agli agenti il 45enne è parso subito in stato di forte alterazione riconducibile all’abuso di sostanze alcoliche, quindi lo hanno inviatato a sottoporsi agli accertamenti sul tasso alcolemico ma lui si è rifiutato, violando l’articolo 186 (guida in stato di ebbrezza) comma 7 del Codice della Strada

Deferito all’autorità giudiziaria e il veicolo sequestrato

Procedendo al controllo dei documenti, gli agenti hanno accertato che la patente gli era stata revocata con provvedimento del Prefetto di Novara, quindi gli è stata contestata la guida senza patente. L’automobilista è stato deferito all’Autorità Giudiziaria, con contestuale sequestro del veicolo ai fini della confisca

