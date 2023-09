Alberi caduti e strade allagate a Seveso

Il maltempo fa nuovi danni a Seveso: alberi caduti e strade allagate. Tempestivo intervento di Polizia Locale e Protezione Civile. Lunedì al lavoro la ditta del verde.

Strade allagate e alberi caduti

Le piogge e il temporale che hanno investito Seveso in questi giorni hanno causato allagamenti di alcune strade, tra le quali via Alberto da Giussano e via Lario. Inoltre un albero in via Redipuglia, uno in via Tiziano e uno all'interno del Bosco delle Querce si sono sradicati. Grazie al tempestivo intervento della Polizia Locale sevesina e del gruppo cittadino della Protezione Civile, il tutto è stato messo in sicurezza.

Da lunedì la pulizia

La stessa Polizia Locale ha fatto sapere che da lunedì 25 settembre, la ditta del verde incaricata provvederà alla pulizia delle aree e allo smaltimento del legno. In corso Isonzo, inoltre, a causa del forte vento, è caduta una recinzione di cantiere. Subito però è stata rispristinata.