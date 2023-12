Alberi malati o instabili tagliati per la sicurezza di ciclisti e pedoni

A Nova Milanese effettuati, a seguito delle ricognizioni da parte di agronomi professionisti, tagli degli alberi necessari o straordinari per la messa in sicurezza di ciclisti e pedoni.

Tagliate piante malate o instabili

Tagliate piante malate o instabili per garantire l’incolumità di tutti i passanti, soprattutto ciclisti e pedoni. In queste settimane a Nova Milanese, a seguito di una puntuale ricognizione e valutazione da parte di agronomi professionisti, sono stati eseguiti una serie di interventi sul patrimonio arboreo comunale finalizzati alla messa in sicurezza di alcune aree verdi danneggiate o rese particolarmente instabili a seguito dei nubifragi di forte intensità che si sono abbattuti sulla città.

Due gli interventi eseguiti

Due i punti che hanno richiesto le operazioni di messa in sicurezza, anche visivamente evidenti. Il primo intervento si è reso necessario lungo il canale Villoresi, tra le vie XX Settembre e Garibaldi, dove sono state abbattute le piante malate. Le piante erano in parte già cadute dopo i temporali, molte di loro infatti erano arrivate alla fine del loro ciclo vitale, che si assesta sui 30 anni, ed erano state colpite da funghi che ne hanno minato la stabilità. In loro sostituzione è già prevista la piantumazione di nuove essenze. Il secondo intervento, invece, è stato eseguito lungo via De Gasperi e via Moro, dove sono state tagliate le querce piantate nei tondelli dei marciapiedi. Le piante avevano evidenti problemi all’apparato radicale, poco sviluppato perché "soffocato" dal marciapiede e, proprio per questo, a rischio ribaltamento – come già avvenuto in qualche caso – a causa dei forti venti. Avevano inoltre danneggiato irrimediabilmente il marciapiede stesso. L’Amministrazione ha già pianificato il completo rifacimento del marciapiede e la successiva messa a dimora di alberi con modalità più adeguate.

"Operazioni finalizzate alla messa in sicurezza"

Il vicesindaco e assessore a Pianificazione strategica e Sviluppo del territorio, Andrea Apostolo, ha così commentato gli interventi eseguiti: