Albero cade sulla linea ferroviaria, interrotta la circolazione

Un grosso albero si è abbattuto poco fa sulla linea ferroviaria Seregno-Bergamo in via Aldo Moro a Macherio. Il traffico è andato completamente in tilt a causa della chiusura dei passaggi a livello nell'ora di punta.

Albero cade sulla linea ferroviaria

Pochi minuti fa un grosso albero è caduto sulla linea ferroviaria Seregno-Bergamo a causa delle forti raffiche di vento causando la chiusura dei passaggi a livello per il tempo necessario per la rimozione della pianta. E' accaduto in via Aldo Moro dove risulta fermo un treno merci.

Traffico in tilt

Con la chiusura dei passaggi a livello il traffico è andato completamente in tilt. Risulta attualmente bloccata la viabilità tra Macherio e Sovico e tra Macherio e Canonica.

