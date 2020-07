Maltempo, albero sfonda la recinzione dell’asilo nido FOTOGALLERY

Maltempo, albero sfonda la recinzione dell’asilo nido. Operai al lavoro in via Monte Generoso a Limbiate per rimuovere la pianta che ha invaso strada e marciapiede, allagamenti in alcune strade

Maltempo, albero sfonda la recinzione dell’asilo

Strade allagate e alberi caduti a causa della forte pioggia e della grandinata di questa mattina all’alba, venerdì 24 luglio. Il danno più significativo a Limbiate ha riguardato l’area antistante l’asilo nido Millecolori, all’angolo tra via Garibaldi e via Monte Generoso. Un albero del giardino del plesso si è sradicato ed è caduto sul muro di cinta, abbattendolo per un tratto di almeno cinque metri. La pianta e i mattoni si sono riversati sul marciapiede e sulla strada

Operai al lavoro per rimuove la pianta

L’area è stata transennata dalla Polizia Locale e nelle prime ore del mattino sono intervenuti gli operai per iniziare l’opera di rimozione di tronco, fronde e pezzi di cemento del muretto. Un altro albero situato in un giardino all’inizio di via Zara si è spezzato e ha invaso carreggiata e marciapiede. Una pianta è caduta anche in viale Dei Mille

Allagamenti in varie strade

La forte pioggia ha causato allagamenti in via Manin, in via Marconi e in via Picozzi, dove la situazione è tornata alla normalità dopo qualche ora. Più lento invece il deflusso dell’acqua in via Lombardia, che è rimasta chiusa più a lungo. Come era successo a fine maggio si è allagata anche via Trento

