Albero si abbatte sulla Saronno-Monza, carreggiata chiusa due ore FOTO

A cuasa del maltempo un albero si è accattuto sulla Monza-Saronno invadendo la carreggiata in direzione di Saronno, al confine con Solaro. Per liberare la strada sono intervenuti i Vigili del Fuoco, ma è stato necessario anche il supporto di Polizia Locale e Carabinieri per disciplinare il traffico. Le Forze dell’Ordine hanno attivato il senso unico alternato. Nella caduta dell’albero per fortuna non state danneggiate auto. Per rimettere in sicurezza la carreggiata ci sono volute un paio d’ore

Grandinata di martedì

Il maltempo ha causato danni anche nei giorni scorsi: nessun allagamento ma alberi abbattuti a causa della grandinata di martedì 2 Giugno. A causa della forte pioggia alcune piante sono cadute nell’area del cimitero maggiore, in via Garibaldi e in via Missori, anche sulla sede stradale. L’indomani mattia la ditta che si occupa della manutenzione del verde sul territorio comunale è stata impegnata nel recupero degli alberi con l’ausilio di un ragno meccanico.

