Albiate, addio al cavaliere e autiere Lino Zanin

Storico istruttore di guida, aveva 98 anni

Si è spento all’età di 98 anni Lino Zanin, storico istruttore di guida e cavaliere della Repubblica. Albiatese, era molto conosciuto per la sua omonime autoscuola della Brianza, ma anche per il suo grande impegno civile. Una vita contraddistinta dalla passione per i veicoli di ogni genere e dall’amore per i suoi famigliari.

Le onorificenze

L’Anai aveva deciso di conferire l’onorificenza di Cavaliere ufficiale dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana (Omri) al suo presidente e autiere Zanin nel 2010 per il suo passato da combattente in nome della libertà e per il suo costante e proficuo impegno in tutte le attività della sezione.

Nel 2016 era, inoltre, stato premiato fra i partigiani brianzoli che si erano battuti in prima linea per la democrazia e la libertà. A 96 anni aveva anche festeggiato con orgoglio il traguardo del «Volante di diamante», con i suoi oltre 65 anni di patente di guida, aprendo la Milano – Sanremo delle auto storiche con un giro in pista all’autodromo di Monza a bordo di una «Fiat Topolino» del 1952.

Un ricordo accorato quello del figlio Carlo: «è stato un grande uomo, che ha fatto tanto per la sua famiglia e la società tutta. L’improvvisa e inaspettata morte ci ha lasciati tutti basiti».